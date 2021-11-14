Гимаев-мл.: СКА усилился, ЦСКА набрал ход. Вероятность армейского финала Запада — 50%

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев прокомментировал игру двух ведущих клубов Западной конференции последних лет.



«Будем справедливы, в ЦСКА были большие кадровые потери, постоянно пять-шесть человек в лазарете находились. Это для любой команды серьёзный удар. Сейчас вернулись шведские легионеры — Валльмарк, Нордстрём, и ЦСКА выиграл 4:0 у СКА.



Если перед сезоном я СКА не видел в числе претендентов, то сейчас они провели отличную селекцию — Гусев, Волков, Робинсон, Лехтонен, Зыков, сейчас слухи о Лео Комарове. Думаю, к концу чемпионата всё стабилизируется и появятся лидирующие звенья.



СКА усилился, и ЦСКА набрал ход — последняя победа дала оптимизм, да и Каменев здорово влился. Конкуренты на Западе не очень стабильны — «Динамо» пока трясёт, а «Локомотив» ведёт опытный тренерский штаб, к концу сезона они поднимутся. Думаю, вероятность армейского финала — 50/50», — сказал Гимаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.