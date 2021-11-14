Гимаев: в «Ак Барсе» не хватает легионеров, рядом с которыми росли бы молодые лидеры

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев поделился своим мнением о нестабильной игре «Ак Барса» в первой половине регулярного чемпионата.
«Ак Барс» имеет лишь трёх легионеров. До конца не понимаю, почему они не закрыли эти позиции, потому что глубины состава у них просто-напросто нет. В принципе, у них потеря каждого игрока — это реальная проблема. В Квартальнове я не сомневаюсь, он уже доказал, что является топ-тренером.
Но казанской молодёжи нужны наставники. В прошлом году были Доус, Да Коста — они здорово выглядели в регулярке, сдулись в плей-офф, почему их и убрали. Но молодёжь играет с ними, тренируется с ними, смотрит на них — и благодаря этому она росла. Поэтому клубу нужна пара легионеров высокого мастерства, ведь сейчас основная нагрузка упала на уже упомянутых парней и Сафонова с Коваленко. Иностранцы должны снять с них часть ответственности», — сказал Гимаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
- 14 ноября 2021
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