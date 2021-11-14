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Юханссон: в свои 16 лет я даже близко не был на уровне Мичкова. Он — исключительный талант

Юханссон: в свои 16 лет я даже близко не был на уровне Мичкова. Он — исключительный талант
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Голкипер СКА и сборной Швеции Ларс Юханссон прокомментировал игру форварда системы клуба Матвея Мичкова.

«Конечно, я под впечатлением. Мичков забил нереальный гол. Я знаю, насколько он мастеровитый игрок, и всё равно поражён, какие быстрые у него руки, как быстро он сориентировался.

Да, он забивал мне на тренировках не раз. Поверьте, там были и безумные голы, яркие голы, но «лакросс» я точно не пропускал. Он очень любит соревноваться, в нём это есть. Так что противостоять ему всегда интересно.

В свои 16 лет я даже близко не был к этому уровню. Мичков – это исключительный талант, единственный в своём роде. И я видел, как он усердно работает. Надеюсь, он будет только прибавлять и прибавлять. За его развитием будет крайне интересно следить», – цитирует Юханссона «РИА Новости Спорт».

«Один из лучших лакросс-голов в истории». Что пишут в мире о невероятной шайбе Мичкова «Один из лучших лакросс-голов в истории». Что пишут в мире о невероятной шайбе Мичкова
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