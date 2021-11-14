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Р. Ротенберг сообщил, что юристы ФХР работают над вопросом дисквалификации Кузнецова

Р. Ротенберг сообщил, что юристы ФХР работают над вопросом дисквалификации Кузнецова
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Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал возможность участия в Олимпийских играх 2022 года нападающего Евгения Кузнецова.

«Есть ли новости по Кузнецову? Юристы ФХР работают над этим вопросом. Нужно получить официальную информацию – в CAS, МОК, ВАДА, ОКР и ИИХФ. У нас нет официальных заключений, юристы работают. Надо адресовать вопрос нашим юристам, которые свяжутся с юристами этих организаций. Суд CAS должен вынести вердикт. Когда будет вердикт, тогда и сможем говорить, что это не слухи, а факт. Пока официальной информации нет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, 29-летний форвард был дисквалифицирован на 4 года в 2019 году за нарушение антидопинговых правил. В его организме был обнаружен запрещённый препарат на чемпионате мира в Словакии.

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