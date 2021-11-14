Р. Ротенберг сообщил, что юристы ФХР работают над вопросом дисквалификации Кузнецова

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал возможность участия в Олимпийских играх 2022 года нападающего Евгения Кузнецова.
«Есть ли новости по Кузнецову? Юристы ФХР работают над этим вопросом. Нужно получить официальную информацию – в CAS, МОК, ВАДА, ОКР и ИИХФ. У нас нет официальных заключений, юристы работают. Надо адресовать вопрос нашим юристам, которые свяжутся с юристами этих организаций. Суд CAS должен вынести вердикт. Когда будет вердикт, тогда и сможем говорить, что это не слухи, а факт. Пока официальной информации нет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, 29-летний форвард был дисквалифицирован на 4 года в 2019 году за нарушение антидопинговых правил. В его организме был обнаружен запрещённый препарат на чемпионате мира в Словакии.
- 14 ноября 2021
-
20:14
-
20:00
-
19:27
-
19:11
-
19:07
-
18:54
-
18:23
-
18:12
-
17:48
-
17:37
-
17:33
-
17:28
-
16:53
-
16:34
-
16:17
-
15:54
-
15:15
-
15:09
-
14:54
-
14:40
-
14:23
-
14:10
-
13:45
-
13:29
-
13:17
-
13:15
-
13:01
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
11:43
-
11:24
-
11:17