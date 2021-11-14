Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Источник: Яшкин пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы

Источник: Яшкин пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы
Комментарии

Нападающий «Аризоны Койотс» Дмитрий Яшкин получил травму и выбыл до конца сезона, сообщает журналист Крэйг Морган в «Твиттере».

«Похоже, форвард «Аризоны» Яшкин выбыл до конца сезона», — написал Морган.

По ходу первого периода хоккеиста жёстко встретил защитник «Нэшвилл Предаторз» Марк Боровицки.

Видео эпизода можно посмотреть здесь.

В текущем сезоне лучший снайпер чемпионата КХЛ — 2020/2021 провёл 12 матчей и набрал в них только одно очко за результативную передачу.

После 15 матчей «Аризона» одержала только одну победу, а всего у «Койотс» три очка и она замыкает таблицу Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

В следующем матче «Аризона» сыграет в гостях с «Сент-Луис Блюз» 17 ноября.

Новость по теме
Яшкин получил травму и выбыл на длительный срок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021