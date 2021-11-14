Источник: Яшкин пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы

Нападающий «Аризоны Койотс» Дмитрий Яшкин получил травму и выбыл до конца сезона, сообщает журналист Крэйг Морган в «Твиттере».
«Похоже, форвард «Аризоны» Яшкин выбыл до конца сезона», — написал Морган.
По ходу первого периода хоккеиста жёстко встретил защитник «Нэшвилл Предаторз» Марк Боровицки.
Видео эпизода можно посмотреть здесь.
В текущем сезоне лучший снайпер чемпионата КХЛ — 2020/2021 провёл 12 матчей и набрал в них только одно очко за результативную передачу.
После 15 матчей «Аризона» одержала только одну победу, а всего у «Койотс» три очка и она замыкает таблицу Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
В следующем матче «Аризона» сыграет в гостях с «Сент-Луис Блюз» 17 ноября.
- 14 ноября 2021
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