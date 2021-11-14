Стали известны все участники Олимпийских игр — 2022 по хоккею среди женщин

Сегодня, 14 ноября, завершились последние матчи олимпийской квалификации по женскому хоккею. Последними участниками турнира стали сборные Чехии, Швеции и Дании.

Чешские хоккеистки выступали в группе C и одержали три победы из трёх, обойдя в группе Венгрию, Норвегию и Польшу. Швеция выступала в группе E, где оказалась сильнее Франции, Словакии и Кореи, закончив отбор без потери очков и с разницей заброшенных и пропущенных шайб 21:2. Дания набрала семь очков в группе D и опередила Австрию (6), Германию (5) и Италию (0).



Ранее на Игры квалифицировались сборная Китая (хозяйка Олимпиады), а также США, Канада, Финляндия, Россия, Швейцария и Япония.

Олимпийские игры – 2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.