Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Трактор» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид продлил результативную серию до 14 матчей, отличившись в игре с «Сент-Луисом»

Макдэвид продлил результативную серию до 14 матчей, отличившись в игре с «Сент-Луисом»
Комментарии

В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-Центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» принимает на своём льду «Эдмонтон Ойлерз». Завершён 1-й период, счёт ничейный – 1:1.

На последних секундах первой двадцатиминутки отличиться удалось 24-летнему канадскому звёздному форварду «нефтяников» Коннору Макдэвиду, сравнявшему счёт в этой игре.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Таким образом, Макдэвид продлил результативную серию, которая насчитывает уже 14 матчей – она началась с первого матча текущего сезона. Всего на его счету 26 (10+16) очков при коэффициенте полезности «+2» и двух минутах штрафного времени.

Стоит отметить, что это результативное действие стало юбилейным – 600-м (205+395) в карьере в НХЛ. Для достижения этой отметки ему потребовался 421 матч.

Новость по теме
Торторелла — Макдэвиду: просто заткнись и не жалуйся, что на тебе не дают удаления
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021