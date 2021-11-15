Макдэвид продлил результативную серию до 14 матчей, отличившись в игре с «Сент-Луисом»

В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-Центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» принимает на своём льду «Эдмонтон Ойлерз». Завершён 1-й период, счёт ничейный – 1:1.

На последних секундах первой двадцатиминутки отличиться удалось 24-летнему канадскому звёздному форварду «нефтяников» Коннору Макдэвиду, сравнявшему счёт в этой игре.

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Таким образом, Макдэвид продлил результативную серию, которая насчитывает уже 14 матчей – она началась с первого матча текущего сезона. Всего на его счету 26 (10+16) очков при коэффициенте полезности «+2» и двух минутах штрафного времени.

Стоит отметить, что это результативное действие стало юбилейным – 600-м (205+395) в карьере в НХЛ. Для достижения этой отметки ему потребовался 421 матч.