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«Анахайм» обыграл «Ванкувер», Подколзин очков не набрал

«Анахайм» обыграл «Ванкувер», Подколзин очков не набрал
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Тревор Зеграс (дубль), Сонни Милано, Адам Хенрик и Сэм Стил. У гостей отличился Нильс Хёгландер. Василий Подколзин очков не набрал.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2021, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хёгландер (Хьюз, Миллер) – 07:29' (5x5)   1:1 Зеграс (Линдхольм, Сильверберг) – 12:35' (5x4)   2:1 Зеграс (Гецлаф, Терри) – 22:13' (5x4)   3:1 Милано (Зеграс, Фаулер) – 28:55' (5x5)   4:1 Хенрик – 59:02' (en)   5:1 Стил (Делорье, Кэррик) – 59:23' (5x5)
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