«Анахайм» обыграл «Ванкувер», Подколзин очков не набрал

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
В составе победителей забивали Тревор Зеграс (дубль), Сонни Милано, Адам Хенрик и Сэм Стил. У гостей отличился Нильс Хёгландер. Василий Подколзин очков не набрал.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.
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