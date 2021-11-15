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Кузнецов отпраздновал гол в ворота «Питтсбурга», исполнив фирменную «птичку»

Кузнецов отпраздновал гол в ворота «Питтсбурга», исполнив фирменную «птичку»
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Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:1) отпраздновал свой гол фирменной «птичкой». Эта шайба стала для россиянина 6-й в сезоне.

Отметим, что, помимо заброшенной шайбы, Кузнецов отметился результативной передачей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей забивали Евгений Кузнецов, Мартин Фегервары, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Конор Шири и Том Уилсон. У гостей отличился Джейк Гюнцель.

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