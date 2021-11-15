Кросби жёстко кинул молодого защитника «Вашингтона» на борт. Тот сильно ударился головой

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби провёл жёсткий приём в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». Канадец кинул на борт защитника «столичных» Мартина Фегервары. Это произошло в начале третьего периода.

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Фегервары ударился головой о борт, а Кросби не получил за этот момент удаления.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

За «Питтсбург» шайбой отметился Джейк Гюнцель. В составе «Вашингтона» же голом ответил россиянин Евгений Кузнецов, также забили Мартин Фегервары, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Конор Шири и Том Уилсон.