Овечкин провёл в НХЛ 382-ю игру с 2 и более очками. Он сравнялся с Селянне и Халлом

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбургом» (6:1) стал для 36-летнего нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 382-м в лиге с 2 или более очками.

В игре с «Пингвинз» россиянин отличился двумя результативными передачами. Теперь форвард занимает 22-е место за всю историю лиги среди игроков с 2 или более очками. Он сравнялся по этому показателю с Бреттом Халлом и Теэму Селянне.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

За «Питтсбург» шайбой отметился Джейк Гюнцель. В составе «Вашингтона» же голом ответил россиянин Евгений Кузнецов, также забили Мартин Фегервары, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Конор Шири и Том Уилсон.

Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами, набрав 25-е и 26-е (12+14) очко в этом сезоне.