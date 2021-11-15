«Легкотня для лучшего защитника лиги». Реакция болельщиков на необычный гол Задорова

Болельщики отреагировали на красивый гол российского защитника «Калгари» Никиты Задорова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:0).

26-летний российский защитник отметился второй заброшенной шайбой в текущем сезоне. Он провёл на льду 14 минут 9 секунд и заработал коэффициент полезности «+2».

«Задоров такой: да ну, ничего особенного».

«Честно – легенда».

«Легкотня для лучшего защитника лиги».

«Ведёт себя так, будто каждый день так делает».

«Извините, кто? Что?»

«Забивать – обычное дело для Никиты Задорова».

«Эээ… Никита Задоров забросил? Это я только что реальное предложение написал? Помогите?»

«Возможно, Задоров – тот правый нападающий в третье звено, которого так ищет «Калгари».

«Ха-ха-ха Задоров. Вам забил Задоров!»

«Никто не готов к элитному снайперу Задорову».

Кристен Андерсон, обозреватель Calgary Sun: «Если бы меня спросили перед выездом, жду ли я голов Задорова… Я бы ответила нет».

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Напомним, в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Оттава Сенаторз» принимала «Калгари Флэймз». Матч завершился крупной победой гостей со счётом 4:0.

В составе «Калгари» отличились Эндрю Манджапане, Расмус Андерссон, Мэттью Ткачук и Никита Задоров.