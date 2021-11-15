«Посмотрим в следующем матче». Защитник «Вашингтона» Фегервары — об ударе Кросби

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Фегервары прокомментировал действия нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Напомним, канадец бросил Фегервары на борт. Словак сильно ударился головой, а Кросби не получил за этот приём удаление.

«Даже не знаю. Даже не знаю, что по этому поводу сказать. Мне всё равно. Посмотрим в следующем матче», — прокомментировал действия Кросби Фегервары.

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Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1. Фегервары отметился заброшенной шайбой в меньшинстве.