Плющев: КХЛ нужно не к шейхам летать, а развивать хоккейные центры, завышать уровень лиги

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал выступления российских сборных на прошедших турнирах.



«Сборные России — первая и вторая — проиграли в Хельсинки и Крефельде пять матчей из шести. Сигнал? Я бы сказал так — очередной тревожный сигнал. Если в игре первой сборной в Финляндии был позитив — два гола Мичкова, победа над Чехией, элементы подготовки к молодёжному чемпионату мира, то вторая команда в Германии уступила во всех трёх встречах. Каждый раз открывала счёт, дважды вела — 2:0, но неизменно проигрывала. Причём соперниками были не шведы, финны или чехи, а сборные второго эшелона — Словакии, Германии, Швейцарии.



Ладно Финляндия со Швецией, раньше на сборные Словакии, Германии или Швейцарии мы смотрели свысока. А сейчас в Германию у нас поехала более опытная команда, чем в Финляндию, но даже одной победы она не одержала. Делайте неутешительные выводы об уровне КХЛ — в сравнении с европейскими чемпионатами.



В чём конкретно проблемы? Вижу два основных фактора. Первый: убрав из лиги клубы, представлявшие центры воспитания молодёжи — Новокузнецк, Югру и Тольятти, мы уменьшили её подпитку талантами, из-за чего пострадал и чемпионат, и институт сборных. Обратите внимание, наша молодёжная сборная в эти же дни с запасом выиграла Турнир четырёх наций в Швеции. Но на рубеже 20 лет этих талантливых мальчишек теряем — Новокузнецка и «Югры», где раньше формировались Капризовы и Морозовы, в КХЛ уже нет, регулярной игровой практики на уровне КХЛ они не получают. То есть на стадии МХЛ — КХЛ идёт сбой. Как следствие — чем моложе сборная, тем меньше проблем.



Но это ещё полбеды. Выгнав из КХЛ бедных, параллельно ударили и по богатым — потолком зарплат. Как итог, теперь солиднее смотрятся люди даже из немецкой лиги, а также из словацкой.



Второй проблемный момент — арбитраж. В КХЛ судейское руководство решило дополнительно побороться якобы с грязной игрой, ужесточив некоторые трактовки правил ИИХФ. На мой взгляд, вот таким «нежным судейством» отучаем наших хоккеистов от контактной игры, они не всегда выдерживают силовое давление, прессинг, контакт. На том же Кубке Германии это бросалось в глаза.



Необходимо пересматривать стратегию развития. Стратегия — это не к шейхам летать, а развивать свои хоккейные центры, находить точки роста, повышать, а не занижать средний уровень лиги. И это тут же отразится и на сборных.



Вот мы смеёмся над футбольным чемпионатом, но у него хотя бы есть рейтинги. Тогда как КХЛ, наоборот, свои позиции на ТВ сдаёт, про МХЛ вообще ничего не слышно. Надо задуматься — пока не поздно», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.