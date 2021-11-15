Купцов, имеющий пробный контракт с «Нефтехимиком», забил 1-й гол в КХЛ с декабря 2014-го

«Сибирь» в серии буллитов одержала победу в матче с «Нефтехимиком» (3:2, бул.) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В прошедшей встрече заброшенной шайбой отметился нападающий гостей Сергей Купцов. Эта шайба стала для 27-летнего форварда первой в лиге с декабря 2014 года, когда он выступал за «Северсталь». Купцов ранее подписал просмотровое соглашение с «Нефтехимиком».
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Всего на его счету 103 матча в КХЛ, в которых он набрал 16 (2+14) очков при показателе полезности «-14». Также он выступал за «Югру».
В прошедшей встрече свой первый результативный балл за «Сибирь» набрал нападающий Антон Шенфельд, дебютировавший за клуб после обмена из «Торпедо». Форвард отдал голевую передачу на Вадима Кудако.
- 15 ноября 2021
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