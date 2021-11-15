Леонтьев: сезон долгий, с «Сибирью» играть ещё 2 раза. Каждое очко имеет решающее значение

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (2:3, бул.).
«Интересный матч, боевой, с учётом того, что был перерыв. Высокие скорости были с самого начала, игра держала напряжение. Как соперник мог выиграть в основное время, так и мы. По буллитам: жалко, что не забили. А по игре очень неплохо. Доволен заряженностью команды на игру, на результат, на достижение результата. Плюс неплохо влились наши новички, которые сегодня дебютировали за наш клуб.
У Купцова большая мотивация? Конечно, когда люди получают пробный контракт, они достают из себя все силы, все возможности, стараются показать себя, чтобы получить достойный контракт. Поэтому всё понятно, мотивация была ясна. У него есть шанс зацепиться в КХЛ, поэтому он старался.
Знали, как играет «Сибирь», разбирали их матч. Они отдали нашу зону практически, встречали в средней зоне. Мы знали, с чем столкнёмся и находили противоядие, взламывали оборону длинными пасами, забросами через вратаря. Сезон длинный, нам с «Сибирью» ещё два раза играть. Всё плотно в таблице, конечно, каждое очко к концу чемпионата будет иметь решающее значение», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 15 ноября 2021
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