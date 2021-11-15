Мартемьянов — о 3:2 с «Нефтехимиком»: сегодня было дерби за место под солнцем

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:2, бул.).



«В первом периоде немножко высхестнулись, соперник играл на контратаках, это было видно. Перекрыли где-то их выходы из зоны. Но пропустили ненужный гол, в этом плане претензии к защитникам. У нас, по-моему, за последние игр 12-15 выходов два в один вообще не было. Сегодня в первом периоде их было три. Провели работу небольшую. Во втором периоде соперник прибавил, значительно прибавил. Владели инициативой. Но поблагодарил парней, что прониклись, что нам очки нужны, где-то построже сыграли в обороне. И вратарь нас подтащил в нужные моменты. По буллитам выиграли.



Команда Нижнекамска рядышком с нами, сегодня такое дерби небольшое было за место под солнцем. Но нам больше мастерства на буллитах позволило взять ещё одно очко.



Сятери не поехал в сборную – это плюс для команды? Конечно. Насколько у меня есть информация, он собирается на Кубок Первого канала, естественно, отпустим его. Очень лояльно подходит руководство финской федерации к игрокам. Молодцы, они спрашивают, кто в какой готовности, приезжают по вызову. Мне это импонирует. Но Сятери в хорошей форме.



Было предсказуемо отсутствие Морозова и Овчинникова? Мы знали, что игры будут накладываться. Они приезжают в Челябинск, нас уже там ждать будут. Где-то не хватало и Ильи Морозова, и Димки тоже не хватало. Остроты, лёгкости и непринуждённости. В Челябинске уже посмотрим, в каком состоянии. Илья, по-моему, все матчи сыграл. Игрового времени получает достаточно, порядка 18 с лишним минут. И в обороне он «четыре на пять» незаменим. Но решили, что ребятам не надо сюда приезжать, переходить на наше время. Они сегодня ночью прилетают, будут уже нас там ждать. Завтра днём увидимся.



Почему пропускает Коротков? Подсдал, более агрессивной игры от него требуем. В последних матчах немножко подсел. Шенфельду ещё немножко надо вписаться, понять, что мы хотим видеть, в команде найти себя. То, что он играть умеет — мы не сомневаемся. Надо просто немного времени, чтобы плечо партнёров почувствовать. И сегодня, может быть, он не ярко сыграл, но микромоменты, которые мы видели: он и борьбу выиграл, и цеплялся, грамотно играет. Видно, что человек с головой. Когда вернутся травмированные? В поездку практически все едут. Двое уехало к нашим партнёрам в Орск: Дубакин и Спиридонов. Пять пятёрок едут в поездку. Впереди нас ждёт плотный график. Думаю, что нам плотная скамейка не помешает», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.