Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудако: «Сибирь» сейчас в хороших кондициях, мы не сбавили после паузы

Кудако: «Сибирь» сейчас в хороших кондициях, мы не сбавили после паузы
Комментарии

Защитник «Сибири» Вадим Кудако подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (3:2, бул.) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Околоплей-оффная игра? По характеру игры, думаю, что можно и так сказать. Много борьбы, довольно агрессивная игра. Поэтому, скорее, ответ положительный. Первый гол в сезоне очень важен? В таких случаях главное, что команда побеждает. Это всегда как-то больше придаёт роли. Соответственно, если бы было поражение, он не имел бы никакого значения.

Где-то начали слишком много лезть в атаку, терять концентрацию. Как-то почувствовали немножко расслабление после серии. Мы сейчас в хороших кондициях, не скажу, что где-то сбавили после паузы. Опять же, «Нефтехимик» в довольно неплохой форме. Довольно была равная игра, но не потому, что обе команды вышли неготовыми, а наоборот, как раз что обе команды вышли готовые.

Какой ключевой компонент игры? По большинству компонентов игра довольно равная. Вратарь, безусловно, нам очень помог победить. Думаю, что его заслуга в первую очередь», — передаёт слова Кудако корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021