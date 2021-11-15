Кудако: «Сибирь» сейчас в хороших кондициях, мы не сбавили после паузы

Защитник «Сибири» Вадим Кудако подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (3:2, бул.) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Околоплей-оффная игра? По характеру игры, думаю, что можно и так сказать. Много борьбы, довольно агрессивная игра. Поэтому, скорее, ответ положительный. Первый гол в сезоне очень важен? В таких случаях главное, что команда побеждает. Это всегда как-то больше придаёт роли. Соответственно, если бы было поражение, он не имел бы никакого значения.
Где-то начали слишком много лезть в атаку, терять концентрацию. Как-то почувствовали немножко расслабление после серии. Мы сейчас в хороших кондициях, не скажу, что где-то сбавили после паузы. Опять же, «Нефтехимик» в довольно неплохой форме. Довольно была равная игра, но не потому, что обе команды вышли неготовыми, а наоборот, как раз что обе команды вышли готовые.
Какой ключевой компонент игры? По большинству компонентов игра довольно равная. Вратарь, безусловно, нам очень помог победить. Думаю, что его заслуга в первую очередь», — передаёт слова Кудако корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 15 ноября 2021
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