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Экс-форвард «Витязя» Дэнфорт дебютирует в НХЛ в предстоящем матче «Коламбуса»

Экс-форвард «Витязя» Дэнфорт дебютирует в НХЛ в предстоящем матче «Коламбуса»
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Канадский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Джастин Дэнфорт дебютирует в Национальной хоккейной лиге в предстоящем матче с «Детройт Ред Уингз», передаёт слова главного тренера клуба Брэда Ларсена в «Твиттере» журналист Аарон Порцлайн.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Дэнфорт выступал за подольский «Витязь», провёл 58 матчей и набрал 55 очков: забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи. По итогам чемпионата канадец занял шестое место по результативности в КХЛ.

В мае 2021 года он подписал однолетний контракт с «Коламбусом», до настоящего момента не проведя ни одного матча в НХЛ. Он сыграл восемь матчей в АХЛ за фарм-клуб «Кливленд Монстерс», заработав 5 (2+3) очков при показателе полезности «-6».

Матч между «Коламбусом» и «Детройтом» пройдёт во вторник, 16 ноября. Начало — в 3:00 мск.

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