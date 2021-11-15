Экс-форвард «Витязя» Дэнфорт дебютирует в НХЛ в предстоящем матче «Коламбуса»

Канадский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Джастин Дэнфорт дебютирует в Национальной хоккейной лиге в предстоящем матче с «Детройт Ред Уингз», передаёт слова главного тренера клуба Брэда Ларсена в «Твиттере» журналист Аарон Порцлайн.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Дэнфорт выступал за подольский «Витязь», провёл 58 матчей и набрал 55 очков: забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи. По итогам чемпионата канадец занял шестое место по результативности в КХЛ.
В мае 2021 года он подписал однолетний контракт с «Коламбусом», до настоящего момента не проведя ни одного матча в НХЛ. Он сыграл восемь матчей в АХЛ за фарм-клуб «Кливленд Монстерс», заработав 5 (2+3) очков при показателе полезности «-6».
Матч между «Коламбусом» и «Детройтом» пройдёт во вторник, 16 ноября. Начало — в 3:00 мск.
- 15 ноября 2021
-
20:32
-
20:28
-
20:22
-
20:15
-
20:07
-
20:02
-
19:59
-
19:46
-
19:39
-
19:23
-
19:19
-
19:03
-
18:47
-
18:38
-
18:12
-
18:01
-
17:25
-
16:50
-
16:24
-
16:17
-
15:55
-
15:34
-
14:57
-
14:30
-
14:27
-
14:13
-
13:45
-
13:37
-
12:49
-
12:15
-
12:13
-
12:05
-
11:45
-
11:34
-
11:15