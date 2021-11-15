Шенфельд: очень хотелось победить в первой игре за «Сибирь». Матч был за четыре очка

Нападающий «Сибири» Антон Шенфельд поделился мнением об итогах встречи с «Нефтехимиком» (3:2, бул.).



«Давно не играл, поэтому, наверное, немножко сумбурная игра была, плюс новая команда, новые требования. Где-то адаптировался, но всё равно перестраивал голову. Нелегко было.



Пауза на Евротур помогла адаптироваться? Конечно, всё равно были тренировки, было время уделить внимание каким-то моментам. Это дало свою пользу. Если бы сразу, с ходу — было бы тяжелее. Иногда останавливал себя в каких-то ситуациях: привык делать одно, три с половиной года играл по одной системе, а тут надо буквально с ходу перестроиться. Поэтому были трудности.



От меня ждут, наверное, результативных действий, как и от любого нападающего, поэтому мне самому хотелось их привнести в игру команды.



Игра была за четыре очка, рядом в таблице находимся. Плюс первая игра для меня в майке «Сибири», тоже очень хотелось сразу победить. Такие игры по ходу сезона часто будут случаться. Да, важная игра, где-то построже сыграли, потерпели в тяжёлые моменты, удаления выстояли. Но, к сожалению, были у нас свои моменты, которые мы не реализовали. Но хорошо, что выиграли по буллитам», — передаёт слова Шенфельда корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.