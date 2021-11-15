Фисенко: нечасто видите от меня такие проходы? Да вы и голы от меня нечасто видите

Нападающий московского «Динамо» Михаил Фисенко подвёл итоги встречи с «Йокеритом» (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Тяжёлая игра с хорошим соперником из нашей конференции. Хорошо, что после паузы удалось одержать победу и взять два очка. Инициатива переходит от соперника к сопернику. Ребята тоже приехали сюда за двумя очками, поэтому логично, что где-то мы отдали инициативу, и соперник чуть добавил.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Нечасто видите от меня такие проходы как в случае с голом? Да вы и голы от меня нечасто видите. Не знаю, просто стечение обстоятельств. Знал, что для меня это юбилейная шайба. Кто-то говорил, но было это ещё до паузы, давненько», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 15 ноября 2021
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