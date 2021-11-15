С. Фёдоров: у ЦСКА складывалось не всё, «Северсталь» диктовала нам условия

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги матча с «Северсталью» (3:2, бул.).



«Соперник мобильный, энергичный, очень дисциплинированный в выполнении игрового задания, терпеливый без шайбы и, конечно, очень резкий, особенно в зоне атаки. Мы испытали определённые трудности в обороне. Считаю, что третий период нам удался, но это не вылилось опять в голы. Естественно, имея численное преимущество «4 на 3», угрожали, но не забили. В этом надо прибавлять. После достаточно длинного перерыва, маленькой предсезонки парни справились, но есть над чем работать.



Не рано перешли на игру в три звена? Ребята, которые были в четвёртом звене, себя неплохо зарекомендовали? Здесь я с вами немножко поспорю. Но это тоже имеет место быть. Вы знаете, что в каждом звене в какое-то время всего матча за эти 60 плюс минут один игрок выпадал из тройки. Это были тревожные сигналы, потому что все здоровы, парни все молодцы, отработали три дня серьёзной работы.



Мы точно были готовы на все сто процентов, но что-то не складывалось: может быть, давно не играли, может быть, ещё какие-то причины. Но точно понимали, что надо пробудить ребят. Соперник нам всё равно диктовал условия, особенно в нашей зоне. Не все наши ребята справлялись с динамичной и резкой игрой атаки команды «Северсталь». Возвращаясь к вашему вопросу и нашему четвёртому звену: да, парни себя очень хорошо зарекомендовали. Но я считаю, что игра постепенно набрала очень серьёзный высокий ритм в плане скоростей, и тут надо было выбирать.



Здесь не столько мы осторожно начали игру. Сошлюсь на то, что это была игра после определённого перерыва: 7-8 дней — это серьёзное время без игрового ритма. Да, мы попытались его вернуть, но тренировки – это тренировки, а игра есть игра. Тем более против такого соперника, как «Северсталь», которая в 11 матчах набирает очки. Мы не думали о какой-то осторожности. Но некоторые игроки, как я уже сказал, в каждой тройке, не совсем вошли в игру, не совсем показали тот уровень интенсивности, который мы хотели видеть. Но здесь лучше говорить о всей команде, потому что в первом периоде мы не увидели то, о чём просили ребят», — цитирует Фёдорова пресс-служба клуба.