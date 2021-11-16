Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 16 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 16 ноября.
Финский «Йокерит» сохраняет первую строчку в Западной конференции, набрав 40 очков после 28 матчей. Команда Лаури Марьямяки в последнем матче уступила московскому «Динамо» (1:3). Второе место занимает СКА, имеющий в своём активе 39 баллов после 27 игр. Третье место — у ЦСКА, подопечные Сергея Фёдорова после 28 матчей набрали 37 очков, накануне обыграв «Северсталь» (3:2, бул.).
В Восточной конференции лидирует «Металлург», набравший 47 очков после 28 матчей. На второй строчке расположился челябинский «Трактор», имеющий 46 баллов после 30 встреч. Подопечные Анвара Гатиятулина обыграли «Магнитку» (3:2, ОТ). Третье место занимает «Салават Юлаев», подопечные Томи Лямся набрали 38 очков после 28 матчей.
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