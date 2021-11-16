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Дебютная шайба и голевая передача Чинахова помогли «Коламбусу» обыграть «Детройт»

Дебютная шайба и голевая передача Чинахова помогли «Коламбусу» обыграть «Детройт»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своём льду «Детройт Ред Уингз». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «Блю Джекетс» отличились Бун Дженнер, Адам Боквист, Егор Чинахов, Зак Веренски и Александр Тексье (пустые ворота). За «Детройт» забрасывали Дилан Ларкин, Майкл Расмуссен и Лукас Рэймонд.

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Для 20-летнего российского форварда «Коламбуса» Егора Чинахова этот гол стал первым в его заокеанской карьере. Также за 13.04 на льду он отметился и результативной передачей, теперь на его счету 4 (1+3) очка в 9 играх.

Результативным действием удалось отметиться и соотечественнику Чинахова из «Детройта» — 26-летнему форварду Владиславу Наместникову, который отдал в этой игре голевой пас, записав на свой счёт 10-е (7+3) очко в сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2021, вторник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Рэймонд) – 14:45' (5x5)   0:2 Расмуссен (Наместников, Гронек) – 24:23' (5x5)   1:2 Дженнер (Нюквист, Пик) – 33:07' (5x5)   2:2 Боквист (Чинахов, Байройтер) – 34:55' (5x5)   2:3 Рэймонд (Бертуцци, Ларкин) – 53:31' (5x5)   3:3 Чинахов (Ворачек, Силлинджер) – 55:42' (5x5)   4:3 Веренски (Нюквист) – 58:41' (5x5)   5:3 Тексье (Робинсон, Курали) – 59:57' (en)
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