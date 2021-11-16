44-летний Хара и Марун устроили драку на 4-й секунде матча «Айлендерс» и «Тампы»

«Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграла на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:1.



На четвёртой секунде встречи, сразу после стартового вбрасывания произошла драка между защитником «островитян» Здено Харой и нападающим «молний» Патриком Маруном. Оба хоккеиста получили пятиминутные штрафы.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-аккаунте компании Sportsnet.

Во втором периоде также устроили драку форвард «Тампы» Энтони Чирелли и нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон, хоккеист «Лайтнинг» вступился за одноклубника Алекса Киллорна. Чирелли получил штраф 17 (2+5+10) минут как зачинщик.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-аккаунте компании Sportsnet.

В третьем периоде Хара получил штраф 2+10 минут после игры высоко поднятой клюшкой против нападающего «Тампы» Бориса Катчука. Хоккеист «Лайтнинг» также получил 10-минутный штраф.