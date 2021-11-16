Дацюк поздравил команду победителей турнира среди юношей, созданную на базе «Дацюк-арены»

14 ноября в Нижегородской области прошло Первенство по хоккею с шайбой между командами Федеральных округов (юноши до 14 лет). Победу в турнире одержала сборная Уральского Федерального округа, впервые сформированная на базе «Дацюк-арены». Павел Дацюк лично поздравил команду победителей.



В сборную Уральского федерального округа вошли игроки команд «СКА-Юность 2008» (Екатеринбург), «Металлург» (Магнитогорск), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Трактор» и «Заряд» (Челябинск).



«Для меня всегда важно было попасть в сборную России. Если вы прогрессируете, значит, вы на правильном пути, главное, не останавливаться. У каждого из вас своя цель в жизни, но не забывайте, что хоккей — это командная игра», — заявил Дацюк на встрече с победителями.

«Для коллектива «Дацюк-арены» это, конечно, большое достижение. Это победа показала, что на протяжении 5-6 лет мы всё делаем правильно. Тренировочный процесс выстроен как для самых маленьких спортсменов, так и для более взрослых воспитанников.



Мне кажется, «Дацюк-арена» — самая современная ледовая арена в стране. Когда к нам приезжают коллеги из других стран (Швеция, Финляндия и т.д.), все говорят в один голос, что таких условий, как на «Дацюк-арене», нет почти нигде в России», — сказал заведующий отделением хоккея на «Дацюк-Арене», тренер команды «СКА-Юность 2008» Сергей Немолодышев.



Открытие «Дацюк-Арены» прошло в Екатеринбурге 19 августа 2016 года.