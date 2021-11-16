Капитан «Локо» забросил лакросс-шайбу в матче МХЛ

Нападающий клуба Молодёжной хоккейной лиги «Локо» Степан Стешенко стал автором лакросс-гола в матче регулярного чемпионата с ХК «Рига» (2:4).



На 31-й минуте встречи 19-летний форвард сумел забросить красивую шайбу, в голевой атаке также поучастовали Александр Перевалов и Рауль Акмалдинов.

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Всего на счету капитана «Локо» 29 матчей в текущем сезоне МХЛ, в которых он набрал 25 (14+11) очков при показателе полезности «+18». Клуб занимает второе место в таблице Западной конференции, имея в своём активе 45 баллов после 29 встреч.



Отметим, что недавно лакросс-шайбу также забросил 16-летний нападающий Матвей Мичков, отличившись дебютным голом за сборную России в матче Кубка Карьяла со Швецией (2:4).