«Я сам виноват. Всё идёт от головы». Капризов — о серии в 8 игр без голов на старте сезона

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о не самом удачном старте сезона для себя, а также о любви болельщиков.



«Я сам виноват (в том, что на старте этого сезона не мог забить в восьми матчах подряд). Когда сыграли три-четыре матча, в которых не получилось забить, надо было постараться остаться на позитиве и продолжать спокойно играть, не думая об этом. Когда начинаешь забивать себе голову, ничего хорошего не сделаешь. Вроде кажется — настроился, сейчас выйдешь, всех разорвёшь, а получается только хуже. Выходить нужно с холодной головой, с хорошим настроением и стараться получать от игры удовольствие. Вроде и не провалил старт, какие-то передачи делал, очки маленько набирал. Но невозможно же полностью отключиться от внешнего мира: народ тебя прессует, что ты не забиваешь. Вот и начал себя загонять, и в итоге в обычных моментах, которые обычно реализую, ни броска нормального не выходит — ничего. Это всё от головы идет, с такими моментами нужно уметь правильно справляться.



Стоило мне подписать еще первый контракт с „Миннесотой“, куча болельщиков сразу начала писать мне в соцсетях. Ещё до того, как начался первый сезон, на улице, в магазинах тоже начали узнавать: „Oh, Russian guy, hello! Good luck!“ В общем, быстро почувствовал, что меня здесь поддерживают. А уж когда начался сезон, то вообще… Иной раз вроде и не сделал в игре ничего особенного: может, шайбу под ногу уберешь или ещё финт какой — болельщикам нравится, они пишут, отправляют нарезки с этими моментами», — цитирует Капризова официальный сайт НХЛ на русском языке.