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Боквист: когда Чинахов забросил шайбу, болельщики сошли с ума. Надеюсь, он доволен

Боквист: когда Чинахов забросил шайбу, болельщики сошли с ума. Надеюсь, он доволен
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Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Адам Боквист высказался о первой шайбе российского нападающего клуба Егора Чинахова в Национальной хоккейной лиге.

«У него было много шансов забить. Приятно наблюдать за ним, он усердно работает каждый день. У него вышел отличный бросок. Когда шайба залетела в ворота, болельщики сошли с ума.

Я не смог отпраздновать с ним, потому что подобрал для него шайбу. Надеюсь, он доволен», — цитирует Боквиста официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Чинахов провёл девять матчей за «Коламбус», в которых отметился четырьмя (1+3) результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-3».

«Коламбус» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 13 матчей набрав 16 очков.

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