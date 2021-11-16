Боквист: когда Чинахов забросил шайбу, болельщики сошли с ума. Надеюсь, он доволен
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Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Адам Боквист высказался о первой шайбе российского нападающего клуба Егора Чинахова в Национальной хоккейной лиге.
«У него было много шансов забить. Приятно наблюдать за ним, он усердно работает каждый день. У него вышел отличный бросок. Когда шайба залетела в ворота, болельщики сошли с ума.
Я не смог отпраздновать с ним, потому что подобрал для него шайбу. Надеюсь, он доволен», — цитирует Боквиста официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне Чинахов провёл девять матчей за «Коламбус», в которых отметился четырьмя (1+3) результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-3».
«Коламбус» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 13 матчей набрав 16 очков.
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