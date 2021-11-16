Комфер и Байрэм не помогут «Колорадо» в ближайших матчах

Нападающий Джей Ти Комфер и защитник Боуэн Байрэм получили повреждения различной тяжести и не смогут помочь «Колорадо Эвеланш» в ближайших матчах Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает журналист Джошуа Оуэн в своём «твиттере».



Комфер пропустит около месяца, тогда как сроки возвращения на лёд Байрэма не сообщаются. В то же время диагноз нападающего неизвестен, тогда как игрок защиты помещён в лист игроков с сотрясением мозга.



В настоящее время «Колорадо» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. На счету Комфера шесть заброшенных шайб и четыре результативные передачи в 12 матчах сезона. Байрэм отметился тремя шайбами и пятью ассистами в 11 проведённых играх текущего сезона.