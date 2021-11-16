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Капризов: в Америке нет города, куда хотелось бы вернуться

Капризов: в Америке нет города, куда хотелось бы вернуться
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился ощущениями от первого для себя полноценного сезона в НХЛ. В его первый год в лиге сезон проводился в укороченном формате — команды соревновались лишь с соперниками по своему дивизиону.

«Раньше приезжали в Вегас, Анахайм, Лос-Анджелес, и по кругу, а сейчас открываю для себя новые города. Мне понравился Ванкувер. Когда я туда приехал, то почувствовал, что он маленько напоминает Россию. Есть схожие моменты. Там нет особо длинных домов. И погода у них как в Питере, идут дожди. И в Сиэтле то же самое, погода пасмурная. Но Ванкувер — хороший. Я суши люблю, там они вкусные. Вообще офигенно.

В какой город Америки хочется сильнее всего поехать? Вообще об этом не думаю. Мы во всех городах побываем за сезон. И вообще, нет такого города в Америке, куда хотелось бы вернуться. Когда мы на игры приезжаем, я никуда особо не выхожу. Лишь разок, прогуляться вечерком или в ресторан заглянуть. А так бывает, что рум-сервис заказал, и всё. Вообще я не любитель ходить много пешком за день до игры. Я лучше в отеле отдохну», — сказал Капризов в подкасте «За бортом» от официального сайта НХЛ.

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