Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ведущий защитник СКА Микко Лехтонен выбыл на длительный срок

Ведущий защитник СКА Микко Лехтонен выбыл на длительный срок
Комментарии

Защитник СКА Микко Лехтонен выбыл на длительный срок из-за травмы нижней части тела, полученной на Кубке Карьяла. Повреждение хоккеист получил 13 ноября в матче сборных Финляндии и Чехии.

Напомним, финский игрок присоединился к СКА по ходу сезона, вернувшись в Континентальную хоккейную лигу из клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».

В составе клуба из Санкт-Петербурга Лехтонен успел провести всего шесть матчей, в которых отличился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. В среднем он проводит на льду 30:04.

Стоит отметить, что по итогам 9-й недели регулярного чемпионата КХЛ Микко был признан лучшим защитником. Это стала уже его четвёртой такой наградой в карьере — ранее он трижды попадал в символическую сборную в составе «Йокерита».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021