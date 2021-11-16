Ведущий защитник СКА Микко Лехтонен выбыл на длительный срок

Защитник СКА Микко Лехтонен выбыл на длительный срок из-за травмы нижней части тела, полученной на Кубке Карьяла. Повреждение хоккеист получил 13 ноября в матче сборных Финляндии и Чехии.



Напомним, финский игрок присоединился к СКА по ходу сезона, вернувшись в Континентальную хоккейную лигу из клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».



В составе клуба из Санкт-Петербурга Лехтонен успел провести всего шесть матчей, в которых отличился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. В среднем он проводит на льду 30:04.

Стоит отметить, что по итогам 9-й недели регулярного чемпионата КХЛ Микко был признан лучшим защитником. Это стала уже его четвёртой такой наградой в карьере — ранее он трижды попадал в символическую сборную в составе «Йокерита».