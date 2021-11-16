«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» одержал победу над нижегородским «Торпедо»» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».



Автором первой шайбы в игре стал Сакари Маннинен, который отметился на девятой минуте первого периода. Его ассистентом стал Маркус Гранлунд. На 17-й минуте третьего периода Маннинен оформил дубль.

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Благодаря сегодняшней победе «Салават Юлаев» обойдёт СКА в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ. В таблице Восточной конференции уфимцы по-прежнему располагаются на третьей строчке, уступая «Трактору» и «Металлургу Мг».



«Торпедо» — девятая команда Западной конференции и 14-я — всего регулярного чемпионата КХЛ.

Свой следующий матч «Салават» проведёт 18 ноября — выезд к «Витязю». «Торпедо» днём позже примет на своём стадионе «Адмирал».