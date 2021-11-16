«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» одержал победу над нижегородским «Торпедо»» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».
Автором первой шайбы в игре стал Сакари Маннинен, который отметился на девятой минуте первого периода. Его ассистентом стал Маркус Гранлунд. На 17-й минуте третьего периода Маннинен оформил дубль.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Благодаря сегодняшней победе «Салават Юлаев» обойдёт СКА в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ. В таблице Восточной конференции уфимцы по-прежнему располагаются на третьей строчке, уступая «Трактору» и «Металлургу Мг».
«Торпедо» — девятая команда Западной конференции и 14-я — всего регулярного чемпионата КХЛ.
Свой следующий матч «Салават» проведёт 18 ноября — выезд к «Витязю». «Торпедо» днём позже примет на своём стадионе «Адмирал».
- 16 ноября 2021
-
22:10
-
21:52
-
21:45
-
21:18
-
20:58
-
20:35
-
20:12
-
20:00
-
19:57
-
19:41
-
19:29
-
19:21
-
18:40
-
18:23
-
17:59
-
17:41
-
17:24
-
17:00
-
16:33
-
15:43
-
15:25
-
15:14
-
14:52
-
14:38
-
14:22
-
14:11
-
14:02
-
13:53
-
13:41
-
13:38
-
13:16
-
12:54
-
12:34
-
12:23
-
12:02