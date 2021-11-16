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«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ
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«Салават Юлаев» одержал победу над нижегородским «Торпедо»» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».

Автором первой шайбы в игре стал Сакари Маннинен, который отметился на девятой минуте первого периода. Его ассистентом стал Маркус Гранлунд. На 17-й минуте третьего периода Маннинен оформил дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Благодаря сегодняшней победе «Салават Юлаев» обойдёт СКА в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ. В таблице Восточной конференции уфимцы по-прежнему располагаются на третьей строчке, уступая «Трактору» и «Металлургу Мг».

«Торпедо» — девятая команда Западной конференции и 14-я — всего регулярного чемпионата КХЛ.

Свой следующий матч «Салават» проведёт 18 ноября — выезд к «Витязю». «Торпедо» днём позже примет на своём стадионе «Адмирал».

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2021, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
0 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Маннинен (Гранлунд, Ларсен) – 08:42' (5x4)   0:2 Маннинен (Кулёмин, Шмелёв) – 55:09' (5x5)
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