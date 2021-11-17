В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (1:0, идёт второй период).



На четвёртой минуте матча счёт в игре открыл защитник «Анахайма» Кэм Фаулер, ассистентами которого выступили Трой Терри и Райан Гецлаф. Для 36-летнего Гецлафа это очко стало 1000-м за карьеру в НХЛ и клубе. Канадский форвард стал первым игроком в истории «Анахайма», кому покорилось это достижение.

Также Гецлаф стал седьмым действующим игроком НХЛ, набравшим 1000 очков за карьеру в лиге. Рекорд среди продолжающих карьеру хоккеистов принадлежит Джо Торнтону (1530). Следом располагаются Александр Овечкин (1346), Сидни Кросби (1326), Евгений Малкин (1104), Патрик Кейн (1103) и Анже Копитар (1016).