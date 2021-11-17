Гецлаф набрал 1000-е очко в НХЛ, весь «Анахайм» выбежал поздравлять его на лёд

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (1:0, идёт первый период).

На четвёртой минуте матча счёт в игре открыл защитник «Анахайма» Кэм Фаулер, ассистентами которого выступили Трой Терри и Райан Гецлаф. Для 36-летнего Гецлафа это очко стало 1000-м за карьеру в НХЛ и клубе. Канадский форвард стал первым игроком в истории «Анахайма», кому покорилось это достижение. Вся команда «Дакс» выбежала на лёд, чтобы поздравить своего капитана с историческим достижением.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» Bally Sports West.

Летом канадский нападающий продлил контракт с «Анахаймом» на один год. Текущий сезон стал для него 17-м в НХЛ. Всю карьеру в лиге он отыграл за «Анахайм».