Хейз после гола указал пальцем на небо, а потом на сердце, почтив память умершего брата

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.
В составе победителей забивали Кевин Хейз и Кэм Аткинсон (за ним решающая шайба). У гостей отличился Оливер Чюлингтон. На счету Ивана Проворова результативная передача. Никита Задоров очков в матче не набрал.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Для Кевина Хейза эта шайба стала первой в нынешнем сезоне и первой в НХЛ после трагедии в семье. Летом из жизни ушёл его старший брат Джимми, также ранее игравший в НХЛ. После заброшенной шайбы Хейз указал пальцем на небо, а потом на сердце, почтив память умершего брата. На послематчевой пресс-конференции Кевин рассказал, что отдаст заброшенную шайбу своему племяннику Бо, которому в августе исполнилось два года.
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