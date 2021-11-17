Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хейз после гола указал пальцем на небо, а потом на сердце, почтив память умершего брата

Хейз после гола указал пальцем на небо, а потом на сердце, почтив память умершего брата
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Кевин Хейз и Кэм Аткинсон (за ним решающая шайба). У гостей отличился Оливер Чюлингтон. На счету Ивана Проворова результативная передача. Никита Задоров очков в матче не набрал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Кевина Хейза эта шайба стала первой в нынешнем сезоне и первой в НХЛ после трагедии в семье. Летом из жизни ушёл его старший брат Джимми, также ранее игравший в НХЛ. После заброшенной шайбы Хейз указал пальцем на небо, а потом на сердце, почтив память умершего брата. На послематчевой пресс-конференции Кевин рассказал, что отдаст заброшенную шайбу своему племяннику Бо, которому в августе исполнилось два года.

«Папа, я подсел на эти таблетки». Экс-игрок НХЛ погиб в 31 год из-за отравления «Папа, я подсел на эти таблетки». Экс-игрок НХЛ погиб в 31 год из-за отравления
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021