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Капитан «Флориды» Александр Барков получил травму после грязного удара в колено

Капитан «Флориды» Александр Барков получил травму после грязного удара в колено
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Лучший бомбардир в истории «Флориды Пантерз» Александр Барков не смог завершить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:1). На старте второй четверти, когда команда 26-летнего фина уже вела со счётом 4:0, защитник соперника Скотт Мейфилд жёстко встретил Баркова и травмировал ему колено.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Сам Мейфилд за свой грязный приём получил штраф 5+10, тогда как Барков был вынужден покинуть пределы стадиона — продолжить матч он не смог. К моменту столкновения с Мейфилдом Александр успел отметиться одной результативной передачей. О сроках восстановления представителя сборной Финляндии не сообщается.

В текущем сезоне Барков провёл за «Пантерз» 15 матчей, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и восемью результативными передачами.

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