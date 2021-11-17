«Металлург» прервал 3-матчевую серию поражений, уверенно обыграв «Амур»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Амур». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:2 (0:2, 3:0, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2021, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Ленц (Галузин, Любимов) – 07:25' (5x5) 0:2 Йордан (Галузин) – 18:38' (5x4) 1:2 Майе (Лайпсик) – 22:01' (5x5) 2:2 Минулин (Карпов, Карри) – 26:04' (5x5) 3:2 Голдобин (Хультстрём) – 27:50' (5x4) 4:2 Коростелёв (Минулин) – 42:18' (5x5) 5:2 Кошелев (Маклюков) – 47:31' (4x5)
Отметим, что подопечные Ильи Воробьёва прервали трёхматчевую серию поражений.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 19 ноября отправится в Балашиху, где сыграет с «Авангардом». «Амур» также 19 ноября сыграет на выезде с «Автомобилистом».
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