«Металлург» прервал 3-матчевую серию поражений, уверенно обыграв «Амур»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Амур». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:2 (0:2, 3:0, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Отметим, что подопечные Ильи Воробьёва прервали трёхматчевую серию поражений.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 19 ноября отправится в Балашиху, где сыграет с «Авангардом». «Амур» также 19 ноября сыграет на выезде с «Автомобилистом».