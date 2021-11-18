Журналист ESPN: НХЛ может отказаться от ОИ после 10 января, но с финансовыми последствиями

Журналист Эмили Каплан заявила, что руководство Национальной хоккейной лиги может отказаться от участия своих игроков в Олимпийских играх — 2022, которые пройдут в Пекине.

«Мне сказали, что НХЛ может отказаться ехать на Олимпиаду и после 10 января, только это повлечёт за собой финансовые последствия», — сказала Каплан в эфире ESPN.

Ранее в НХЛ заявляли, что лига имеет за собой право запрета хоккеистам ехать в Пекин. Поводом для этого может послужить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также возникновение угрозы здоровью и безопасности игроков НХЛ или любая другая причина, которая может потребовать такого решения.

Если НХЛ отправится на Игры, то регулярный чемпионат НХЛ будет приостановлен 6 февраля и возобновится 23 февраля. Если же хоккеисты не поедут на Игры, то лига воспользуется вторым вариантом календаря.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.