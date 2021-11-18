Каспарайтис ответил на вопрос, по силам ли сборной России обыграть Канаду на ОИ-2022

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился ожиданиями от хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине в 2022 году.

«Было приятно видеть ребят: и Лёшу Жамнова, и Серёгу Гончара, и Илюху Ковальчука. Посмотрели из ложи матч «Флориды» с «Вашингтоном». Конечно, для Жамнова это новый вызов, он рад такому назначению и понимает всю ответственность. Я тоже за него рад — как за своего товарища и олимпийского чемпиона. Безусловно, будет тяжело, но надеюсь, что теперь он станет олимпийским чемпионом ещё и в качестве тренера. Тем более когда рядом на лавке такие помощники, как Серёга Гончар.

По силам ли сборной России справиться с Канадой? Россияне могут обыграть любую команду. Дистанция небольшая, матчей немного. У тех же канадцев случались провалы. Никто не знает и не сможет предсказать, что в итоге будет. Фаворитов хватает: россияне, канадцы, шведы, финны. Даже швейцарцы уже представляют из себя серьёзную силу», – сказал Каспарайтис в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.