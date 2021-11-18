«Овечкин будет капитаном сборной России на Олимпиаде. Это 100%»

Дарюс Каспарайтис – человек, который всегда готов высказать своё яркое мнение. Олимпийский чемпион, ныне проживающий в Майами, надеется, что игроки НХЛ, несмотря на пандемию, всё равно поедут на Олимпиаду в Китай, Александр Овечкин побьёт вечный рекорд Уэйна Гретцки, а тренерский штаб Алексея Жамнова достойно справится со сложной задачей.

«Надеюсь, что игроки НХЛ всё же поедут на Олимпиаду»

— Опять появились сомнения относительно поездки игроков НХЛ на Олимпиаду, матчи «Оттавы» уже переносятся из-за заболевших. Как считаете, чем в итоге всё закончится?

— В Северной Америке в целом и в НХЛ в частности практически все вакцинированы. Конечно, случается такое, что люди заболевают, но это не обязательно коронавирус. Тот же сезонный грипп никто не отменял. Считаю, что надо продолжать двигаться дальше. Конечно, плохо, когда игры приходится переносить, а календарь двигать. Надеюсь, что игроки НХЛ всё же поедут на Олимпиаду.

— С вами похожие ситуации случались?

— Да, правда, тогда ещё не было коронавируса. Помню, как по полкоманды болело, но в моё время никто не думал, как бы перенести игру. Напивались таблеток и выходили на лёд. Сезонный вирус бил по парням, некоторым было плохо вплоть до рвоты. Просто если начать отменять и переносить игры, то обратного пути может не быть. Впереди – Олимпиада, важное для спортсменов соревнование. Сейчас есть масса возможностей тщательнее следить за своим здоровьем.

— Дарюс, а в вашей большой семье все вакцинированы?

— Все, кроме трёх мальчиков, которым в скором времени тоже сделают прививку.

— Значит, в США более-менее всё спокойно.

— У всех свои законы. Я живу в Майами, здесь, например, уже и маски в школах отменили, их не надо носить. А вот в Канаде, насколько я знаю, другая обстановка. В том же Торонто нужно показывать специальную карту, что ты сделал вакцину.

— Всё это напрягает?

— Отношусь с пониманием. Конечно, есть определённые неудобства, но ничего с этим не поделать.

«Мы все болеем за Сашу. Хотим, чтобы он обошёл Уэйна Гретцки и побил вечный рекорд НХЛ»

— Вы всегда переживаете за Александра Овечкина, поддерживаете его. Сейчас тоже следите за его результатами?

— Конечно! Мы все болеем за Сашу. Хотим, чтобы он обошёл Уэйна Гретцки и побил вечный рекорд НХЛ. В последнее время у Александра и результативных передач хватает, но я пристально слежу именно за голами.

— Вы по-прежнему поддерживаете отношения?

— Мы друг друга знаем, общаемся. У него сейчас своя спортивная жизнь, много матчей и разъездов, семья. Приятно, что я наблюдал за его игрой, когда Саша ещё был совсем молод. Помню, как мы с ним вместе играли на Олимпиаде в Турине, когда сборной России руководил Владимир Крикунов. Женя Малкин тогда тоже играл, хороший был состав.

— Тогда россияне стали четвёртыми, но своё олимпийское золото вы к этому моменту всё равно выиграли.

— Надеюсь, что Саша Овечкин тоже станет олимпийским чемпионом.

Фото: Patrick Smith/Getty Images

«Кузнецов – мастер, техничный хоккеист. Он многое умеет на льду»

— Если предположить, что партнёра Овечкина по «Вашингтону» – Евгения Кузнецова – всё же допустят до Игр. Это серьёзное усиление для команды Алексея Жамнова?

— Конечно, это станет большим плюсом для российской сборной. Женя – мастер, техничный хоккеист, он многое умеет на льду. Если ситуация с ним решится в пользу игрока, то будет классно. Надеюсь на положительный исход.

— Недавно у Алексея Жамнова было турне по Северной Америке. Знаю, что у вас получилось встретиться. Как пообщались?

— Было приятно видеть ребят: и Лёшу Жамнова, и Серёгу Гончара, и Илюху Ковальчука. Посмотрели из ложи матч «Флориды» с «Вашингтоном». Конечно, для Жамнова это новый вызов, он рад такому назначению и понимает всю ответственность. Я тоже за него рад как за своего товарища и олимпийского чемпиона. Безусловно, будет тяжело, но надеюсь, что теперь он станет олимпийским чемпионом ещё и в качестве тренера. Тем более когда рядом на лавке такие помощники, как Серёга Гончар.

— Как считаете, сборной России будет по силам справиться с такой грозной силой, как сборная Канады?

— Россияне могут обыграть любую команду. Дистанция небольшая, игр немного. У тех же канадцев случались провалы, никто не знает и не сможет предсказать, что в итоге будет. Фаворитов хватает: россияне, канадцы, шведы, финны. Даже швейцарцы уже представляют из себя серьёзную силу.

«Ковальчук не будет один собирать команду, всё это делается коллегиально»

— Вам понятны функции Ковальчука в сборной?

— Илюха не будет один собирать команду, всё это делается коллегиально, вместе с тренерским штабом. Ребята все вместе будут подбирать состав. Как и в любой хоккейной державе, все всегда поддерживают друг друга, помогают. Мы с Ильёй в отличных отношениях, не сомневаюсь, что у него всё получится. Ему нравится его новый вызов, он к нему готов.

— Помимо «Вашингтона», за матчами «Тампы» тоже следите?

— Да, у них крутая команда. Андрей Василевский – лучший вратарь в мире. Это огромное усиление для сборной. Сильно прибавил защитник Сергачёв, а Кучеров, уверен, залечит свою травму к Олимпиаде. Такие события у некоторых случаются раз в жизни. Все хотят сыграть, это большой этап в карьере для любого спортсмена.

— Как считаете, кто будет капитаном сборной России на Олимпиаде в Пекине?

— Думаю, Александр Овечкин будет капитаном сборной России на Олимпиаде. Это 100%.