«В 24 думал, что это невозможно». Овечкин рассказал о погоне за рекордом Гретцки

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эфире ESPN ответил на вопросы по поводу своей результативности в Национальной хоккейной лиге.
— На прошлой неделе вы обошли Бретта Халла, он очень мило вас поздравил. Что для вас это значит?
— Когда начинаешь играть в хоккей, ты хочешь играть в НХЛ, мечтаешь выходить на лёд против лучших хоккеистов мира. Никогда не думаешь о том, что попадёшь в такую компанию, не думаешь, что однажды у тебя будет столько голов, сколько у меня сейчас.
— В этом году вы должны обогнать Ягра, в следующем – Хоу, и перед вами останется только Гретцки. Насколько это добавляет мотивации?
— Как я и говорил, иду день за днём, матч за матчем. Нельзя забегать далеко вперёд.
— Какие у вас отношения с Уэйном Гретцки?
— Он всегда говорит мне: «Давай, дерзай». Он за меня болеет, но я всё ещё думаю, что до его рекорда ещё далеко.
— В 2010 году я спрашивал вас о том, сможете ли вы обойти Гретцки, что вы тогда думали?
— Боже, как давно это было! Сейчас я уже старый… Тогда мне было 24 года, сейчас 36. Тогда я думал, что это невозможно, я до сих пор думаю, что это очень сложно сделать.
— Откуда черпаете мотивацию хорошо играть каждый день?
— Я просто люблю хоккей! Мне не нужно искать мотивацию, чтобы заниматься своим любимым делом.
— За последние пару лет вы что-то меняли в подготовке к сезону или в тренировках и диете во время сезона?
— Никаких диет! Мне же ещё 36, может, когда стукнет 40…
— Ваш любимый чит-мил?
— Пицца.
— В чём секрет голов, как их забивать?
— Бросайте по воротам!
- 18 ноября 2021
-
15:10
-
14:48
-
14:24
-
14:03
-
13:13
-
13:04
-
12:35
-
12:33
-
12:15
-
11:45
-
11:22
-
11:14
-
10:59
-
10:24
-
09:56
-
09:41
-
09:27
-
09:12
-
09:01
-
09:00
-
08:51
-
08:37
-
08:21
-
07:55
-
07:40
-
07:22
-
07:08
-
06:53
-
06:42
-
06:34
-
06:26
-
05:44
-
04:47
-
04:13
-
03:53