«В 24 думал, что это невозможно». Овечкин рассказал о погоне за рекордом Гретцки

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эфире ESPN ответил на вопросы по поводу своей результативности в Национальной хоккейной лиге.

— На прошлой неделе вы обошли Бретта Халла, он очень мило вас поздравил. Что для вас это значит?

— Когда начинаешь играть в хоккей, ты хочешь играть в НХЛ, мечтаешь выходить на лёд против лучших хоккеистов мира. Никогда не думаешь о том, что попадёшь в такую компанию, не думаешь, что однажды у тебя будет столько голов, сколько у меня сейчас.

— В этом году вы должны обогнать Ягра, в следующем – Хоу, и перед вами останется только Гретцки. Насколько это добавляет мотивации?

— Как я и говорил, иду день за днём, матч за матчем. Нельзя забегать далеко вперёд.

— Какие у вас отношения с Уэйном Гретцки?

— Он всегда говорит мне: «Давай, дерзай». Он за меня болеет, но я всё ещё думаю, что до его рекорда ещё далеко.

— В 2010 году я спрашивал вас о том, сможете ли вы обойти Гретцки, что вы тогда думали?

— Боже, как давно это было! Сейчас я уже старый… Тогда мне было 24 года, сейчас 36. Тогда я думал, что это невозможно, я до сих пор думаю, что это очень сложно сделать.

— Откуда черпаете мотивацию хорошо играть каждый день?

— Я просто люблю хоккей! Мне не нужно искать мотивацию, чтобы заниматься своим любимым делом.

— За последние пару лет вы что-то меняли в подготовке к сезону или в тренировках и диете во время сезона?

— Никаких диет! Мне же ещё 36, может, когда стукнет 40…

— Ваш любимый чит-мил?

— Пицца.

— В чём секрет голов, как их забивать?

— Бросайте по воротам!