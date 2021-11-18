СКА обменял защитников Галенюка и Паутова в «Сочи»
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Санкт-петербургский СКА и ХК «Сочи» произвели обмен хоккеистами.
Как сообщает официальный сайт армейцев, состав южан пополнили защитники Данила Галенюк и Юрий Паутов, в Санкт-Петербург переезжают защитники Никита Камалов и Никита Седов. Камалов будет выступать под 12-м номером, Седов — под 14-м.
Галенюк перешёл в СКА в октябре 2017 года. В 93 матчах на его счету 17 (3+14) результативных очков. Паутов пополнил состав армейцев этим летом, в сезоне-2021/2022 он провёл 16 матчей в КХЛ и отметился двумя голевыми передачами.
Камалов в нынешнем сезоне сыграл в 29 матчах за «Сочи», набрав в них 2 (0+2) результативных балла при показателе полезности «+2». Седов принял участие в девяти встречах, отдав одну голевую передачу при общей полезности «+1».
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