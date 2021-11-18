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Капризов переведён в третье звено «Миннесоты»

Капризов переведён в третье звено «Миннесоты»
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов переведён в третье звено.

Как сообщает в «Твиттере» журналистка Джесси Пирс, в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» атакующие звенья «Уайлд» будут выглядеть следующим образом:

1-е звено: Гринвей — Эрикссон Эк — Фолиньо;
2-е звено: Фиала — Хартман — Цуккарелло;
3-е звено: Капризов — Раск — Годро;
4-е звено: Дюхайм — Штурм — Питлик.

Место в воротах займёт голкипер Кэм Тальбо.

Напомним, ранее Капризов выступал в первом звене вместе с Матсом Цуккарелло и Фредериком Годро.

В нынешнем сезоне 24-летний российский форвард сыграл в 15 матчах, набрав 11 (3+8) очков при общей полезности «-4».

Матч между «Миннесотой» и «Далласом» пройдёт в пятницу, 19 ноября. Начало — в 4:00 мск.

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