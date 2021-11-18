Квартальнов — о 3:1 с рижским «Динамо»: хорошее начало, а дальше сыграли по счёту
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над рижским «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Хорошее начало, повели в первом периоде 3:0, а дальше сыграли по счёту. Ребята – молодцы. Да, пропустили гол в конце, но там было хорошее исполнение у игрока «Динамо», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».
Казанский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 30 матчей набрав 40 очков. В следующей встрече подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют в гостях с нижегородским «Торпедо». Матч пройдёт в субботу, 20 ноября. Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.
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