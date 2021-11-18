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«Монреаль» вернул из фарм-клуба нападающего Кофилда

«Монреаль» вернул из фарм-клуба нападающего Кофилда
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«Монреаль Канадиенс» вернул нападающего Коула Кофилда из фарм-клуба в основной состав.

Как сообщает официальный «твиттер» канадской команды, в обратном направлении в «Лаваль Рокет» проследовал форвард Алекс Бельзиль.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Кофилд принял участие в 10 матчах, сделав в них одну результативную передачу при показателе полезности «-3». В среднем он проводил на льду 14 минут и 11 секунд.

В АХЛ 20-летний форвард сыграл в шести играх, набрав 5 (2+3) очков при общей полезности «-6».

В прошедшем регулярном сезоне он сыграл также в 10 встречах, набрав 5 (4+1) очков при полезности «-1». В розыгрыше Кубка Стэнли Кофилд в 20 играх набрал 12 (4+8) очков.

«Монреаль» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 18 матчей набрав 10 очков. В следующей встрече «Канадиенс» сыграют дома с «Питтсбург Пингвинз» (19 ноября).

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