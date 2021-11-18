А. Юдин: СКА нужны игроки с яйцами

Экс-игрок СКА и сборной России, заслуженный мастер спорта, ныне тренер Александр Юдин прокомментировал обмен между СКА и «Сочи», в результате которого к южанам отправились Данила Галенюк и Юрий Паутов, а петербуржцы получили защитников Никиту Седова и Никиту Камалова.



«СКА попал в не самую простую ситуацию. В команде сейчас много травмированных – давно не играет Ожиганов, надолго выбыл Лехтонен, серию матчей пропустил Бурдасов, команда потеряла Кемппайнена. С этими лидерами в составе армейцы бы точно выглядели иначе. Плюс наложились игры за сборную, из-за которых красно-синие не могли тренироваться в полном составе. Сейчас, выражаясь по-простому, команде нужны игроки с яйцами.



Хоккеистам нужно показать характер. Комаров в игре с «Локомотивом» показал, чего ждут от всех остальных – жесткости, настроя и борьбы на каждом участке площадки. В СКА продолжают искать варианты усиления состава, хотя и сейчас команда может обыгрывать любого соперника. Думаю, уже в игре с «Сибирью» армейцы будут выглядеть иначе, победа им сейчас очень нужна», — сказал Юдин.