Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» объявил о завершении карьеры

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» объявил о завершении карьеры
Комментарии

36-летний канадский форвард Трой Брауэр объявил о завершении игровой карьеры после 14 проведённых сезонов в НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Последним клубом Брауэра стал «Сент-Луис Блюз», за который он провёл 13 матчей в сезоне-2019/2020, отметившись одной заброшенной шайбой. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 851 встреч, в которых он набрал 363 (182+181) балла за результативность, продемонстрировав показатель полезности «-28» при 595 минутах штрафного времени.

В своей карьере он выступал в НХЛ за такие клубы, как «Чикаго Блэкхоукс», «Вашингтон Кэпиталз», «Калгари Флэймз» и «Флорида Пантерз». Отметим, что в составе «Чикаго» ему удалось стать обладателем Кубка Стэнли в 2010 году.

Новость по теме
Киллорн подрался с Брауэром после жёсткого хита на Сергачёве
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021