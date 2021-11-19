Обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» объявил о завершении карьеры

36-летний канадский форвард Трой Брауэр объявил о завершении игровой карьеры после 14 проведённых сезонов в НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Последним клубом Брауэра стал «Сент-Луис Блюз», за который он провёл 13 матчей в сезоне-2019/2020, отметившись одной заброшенной шайбой. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 851 встреч, в которых он набрал 363 (182+181) балла за результативность, продемонстрировав показатель полезности «-28» при 595 минутах штрафного времени.

В своей карьере он выступал в НХЛ за такие клубы, как «Чикаго Блэкхоукс», «Вашингтон Кэпиталз», «Калгари Флэймз» и «Флорида Пантерз». Отметим, что в составе «Чикаго» ему удалось стать обладателем Кубка Стэнли в 2010 году.