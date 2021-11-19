Яшкин — о своей травме: трудно это принять, но вернусь ещё сильнее

28-летний чешский нападающий «Аризоны Койотс» Дмитрий Яшкин, известный многим по выступлениям в КХЛ за московское «Динамо», высказался о полученной травме в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (1:4), из-за которой он выбыл на долгий срок.

«Это трудно принять, но я вернусь ещё сильнее! Спасибо всем за добрые слова поддержки!» — гласит комментарий Яшкина к публикации в «Инстаграме».

В текущем сезоне лучший снайпер чемпионата КХЛ — 2020/2021 провёл 12 матчей и набрал в них только одно очко за результативную передачу.



После 15 матчей «Аризона» одержала только две победы, а всего у «Койотс» пять очков и она замыкает таблицу Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.