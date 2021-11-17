Вадим Шипачёв отреагировал на тяжёлую ситуацию у Дмитрия Яшкина в НХЛ

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв отреагировал на тяжёлую ситуацию у форварда «Аризоны» Дмитрия Яшкина в Национальной хоккейной лиге. Напомним, в одном из матчей регулярного чемпионата Яшкин получил травму колена и выбыл на долгий срок.
«Мы общаемся с Дмитрием Яшкиным. Общались и до его травмы, и когда он её получил. Желаю ему только выздоровления. Понятно, что у него тяжёлая ситуация. Год контракта, и сейчас травма. Думаю, что он прорвётся и дальше будет только сильнее», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В текущем сезоне 28-летний Яшкин провёл 12 матчей и набрал в них одно очко за результативную передачу.
После 16 матчей «Аризона» одержала только две победы, всего у «Койотс» 5 очков. Клуб замыкает таблицу Западной конференции.
- 17 ноября 2021
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